Поправить на dle урл

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Закрыт1 заявка97 просмотров

http://avia-kassa.su/countryinfo/72-bolgariya/ внизу - Список статей:

Статья про солнечную Болгарию - эта ссылка не открывается, хотя в админке такая статья есть чпу - bolgariya, ID=48 желательная консультативная помощь как это исправить, без доступа к сайту

DLE
9 лет назад
seorank
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров