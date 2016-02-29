Резиновый макет главной страницы сайта

Всем привет, необходимо сделать резиновый макет первой страницы index, чтобы хорошо смотрелась как на iphone 4 так и на macbook pro.

Требования:

1. Страница должна выглядеть примерно как на картинке, т.е. картинка строго посередине хедера, любая, потом сам заменю ее. Далее текст (рыба) тоже строго посередине основного контейнера. Ниже кнопка которая будет направлять на другие страницы и рядом с ней текст. Ниже них футер на нем текст строго посередине.

2. На ПК макет должен выглядеть так, как на картинке, на телефоне, текст, что рядом с кнопкой, уходит под нее.

3. Футер должен быть прилеплен книзу экрана, не должно быть такого, что на больших разрешениях появляется белое пространство от футера до низа экрана.

4. На больших экранах не должно быть так, что текст и кнопки висят на каком то расстоянии от границы с хедером, а внизу огромная серая, ничем не занятая расстянутая пропасть, до футера, надо чтобы все хозяйство с кнопками было посередине, как и на маленьких экранах.

5. HTML и CSS код должен быть подписан, что есть что, чтобы не сидеть и не ломать голову, редактируя его.

6. Размеры текста, хедера, футера, стиль текста на ваш вкус, все равно потом изменю как надо.

Пишите договоримся!