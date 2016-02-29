Доработка интернет-магазина на laravel 5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки164 просмотра

Есть интернет магазин Работы начались, но исполнитель пропал. Ищем замену

Laravel
9 лет назад
aagafonov
Алексей 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров