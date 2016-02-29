Нужно написать скрипт для обновления остатков товара при загрузке xml

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки86 просмотров

Ищу человека который может написать скрипт для обновления остатков и цен товара при повторной загрузке xml файла на платформе InSales.

9 лет назад
Shurikosek
Александр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров