Доработка самописной CRM на PHP/CodeIgniter

Мы уже несколько лет развиваем собственную crm систему, сейчас готов объемный блок доработок нашей системы. Необходимо реализовать его до 21 марта, тестирование нужно закончить до 1 апреля. Желательно, что бы тестирование с вашей стороны так же происходило постоянно, что бы закрыть вопрос в нужный срок.

У нас есть конкретный бюджет, в соответствии с оценкой нашего программиста, который сейчас работает над нашими другими задачами. От вас в любом случае, будет требоваться декомпозиция работ по нашему ТЗ, что бы понимать сколько трудозатрат будет уходить у вас на каждый блок.

Оплата будет происходить так же поэтапно, вы делаете какой-то блок, мы его проверяем и оплачиваем. За нарушение сроков будут вводиться штрафы, поэтому при оценке закладываете фактическое время выполнения работы с запасом, что бы сдавать каждый блок в срок.

Необходимые навыки:

- Знание PHP, MySql, HTML, CSS, Javascript

- Желательно знание cms Drupal

- Понимание фреймворка Codeigniter, паттерна проектирования MVC

- Понимание jQuery

- Знание системы управления версиями Git

- Умение разбираться в недокументированном коде

Среда разработки:

язык PHP, фреймворк CodeIgniter 2.1, фронтенд jQuery 1.4.1 + плагины, эпизодически bootstrap

Наше подробное ТЗ прилагаем.

Вот ссылка на прототип ,где все макеты собраны в правильной последовательности: https://projects.invisionapp.com/share/SX5FCJ82V#/screens Большая часть вещей уже реализована в старой версии системы, поэтому руководствуйтесь в первую очередь ТЗ, а уже потом прототипом.

При первичном согласии с бюджетом пишите, вам будут сброшены доступы к тестовому серверу, в котором вы сможете подробно посмотреть код.