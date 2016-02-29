Доработка самописной CRM на PHP/CodeIgniter

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок91 просмотр

Мы уже несколько лет развиваем собственную crm систему, сейчас готов объемный блок доработок нашей системы. Необходимо реализовать его до 21 марта, тестирование нужно закончить до 1 апреля. Желательно, что бы тестирование с вашей стороны так же происходило постоянно, что бы закрыть вопрос в нужный срок. 

У нас есть конкретный бюджет, в соответствии с оценкой нашего программиста, который сейчас работает над нашими другими задачами. От вас в любом случае, будет требоваться декомпозиция работ по нашему ТЗ, что бы понимать сколько трудозатрат будет уходить у вас на каждый блок. 

Оплата будет происходить так же поэтапно, вы делаете какой-то блок, мы его проверяем и оплачиваем. За нарушение сроков будут вводиться штрафы, поэтому при оценке закладываете фактическое время выполнения работы с запасом, что бы сдавать каждый блок в срок. 

Необходимые навыки:     

- Знание PHP, MySql, HTML, CSS, Javascript     

- Желательно знание cms Drupal     

- Понимание фреймворка Codeigniter, паттерна проектирования MVC      

- Понимание jQuery     

- Знание системы управления версиями Git     

- Умение разбираться в недокументированном коде   

Среда разработки:   

язык PHP, фреймворк CodeIgniter 2.1, фронтенд jQuery 1.4.1 + плагины, эпизодически bootstrap  

Наше подробное ТЗ прилагаем.  

Вот ссылка на прототип ,где все макеты собраны в правильной последовательности: https://projects.invisionapp.com/share/SX5FCJ82V#/screens  Большая часть вещей уже реализована в старой версии системы, поэтому руководствуйтесь в первую очередь ТЗ, а уже потом прототипом. 

При первичном согласии с бюджетом пишите, вам будут сброшены доступы к тестовому серверу, в котором вы сможете подробно посмотреть код.

BootstrapCodeIgniterCSSDrupalGitHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
9 лет назад
sjjh
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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