есть сайт free-student.ru до этого письмо когда выбирали исполнителя нормальное приходило сейчас же пустое сообщение приходит. когда исполнителя выбирают
Доработка самописной CRM на PHP/CodeIgniter
Мы уже несколько лет развиваем собственную crm систему, сейчас готов объемный блок доработок нашей системы. Необходимо реализовать его до 21 марта, тестирование нужно закончить до 1 апреля. Желательно, что бы тестирование с вашей стороны так же происходило постоянно, что бы закрыть вопрос в нужный срок.
У нас есть конкретный бюджет, в соответствии с оценкой нашего программиста, который сейчас работает над нашими другими задачами. От вас в любом случае, будет требоваться декомпозиция работ по нашему ТЗ, что бы понимать сколько трудозатрат будет уходить у вас на каждый блок.
Оплата будет происходить так же поэтапно, вы делаете какой-то блок, мы его проверяем и оплачиваем. За нарушение сроков будут вводиться штрафы, поэтому при оценке закладываете фактическое время выполнения работы с запасом, что бы сдавать каждый блок в срок.
Необходимые навыки:
- Знание PHP, MySql, HTML, CSS, Javascript
- Желательно знание cms Drupal
- Понимание фреймворка Codeigniter, паттерна проектирования MVC
- Понимание jQuery
- Знание системы управления версиями Git
- Умение разбираться в недокументированном коде
Среда разработки:
язык PHP, фреймворк CodeIgniter 2.1, фронтенд jQuery 1.4.1 + плагины, эпизодически bootstrap
Наше подробное ТЗ прилагаем.
Вот ссылка на прототип ,где все макеты собраны в правильной последовательности: https://projects.invisionapp.com/share/SX5FCJ82V#/screens Большая часть вещей уже реализована в старой версии системы, поэтому руководствуйтесь в первую очередь ТЗ, а уже потом прототипом.
При первичном согласии с бюджетом пишите, вам будут сброшены доступы к тестовому серверу, в котором вы сможете подробно посмотреть код.
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