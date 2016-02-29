Настроить интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок174 просмотра

Здравствуйте уважаемые профессионалы сборки и настройки интернет-магазинов! Интернет магазин на сайте http://shoza.ru (Шоковая заморозка продуктов питания). Требуется профессиональная настройка магазина WooCommerce, на WordPresse движке. Тема - "шоковая заморозка продуктов питания". Добавить недостающие категории и товары по 3 - 7 штук в каждую категорию. Всё должно быть только по теме. 

WooCommerce
9 лет назад
burdinng
57 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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