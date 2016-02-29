Проигрывание видео при наведении мышью.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Здравствуйте!

Задача следующая. Сделать скрипт, который может сделать следующее - проигрывать видео при его наведении мышью. И останавливаться если курсор мыши уйдет из области. Никаких элементов управления(controls) не нужно. Только одна единственная функция. Со стороны пользователя все выглядит так - он наводит на картинку, начинает что-то проигрываться, убирает курсор - вновь картинка.

300руб на тел.

9 лет назад
Weltkind_ich
Эдуард 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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