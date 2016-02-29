Создать криптовалюту

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Создать криптовалюту, подключить пул, создать логотип, поместить информацию на форум https://bitcointalk.org, добавить криптовалюту на биржу, создать простенький сайт для ознакомление и размещения на нем электронных кошельков! Криптовалюту делать самому не придется, но желательно знание английского языка для автоматического создания на платформе! Пример https://bitcointalk.org/index.php?topic=1243299.0

9 лет назад
Sylenth
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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