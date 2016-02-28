[PHP/Python] Реализация Web-функционала Minecraft

Необходимо реализовать Web-функционал для игрового проекта Minecraft. Техническое задание имеется, в общих чертах, система должна выглядеть модульной. К примеру: модуль Личного кабинета, Online магазина, Бан-Панели и тд . . .

В принципе, работа не требует серьезных инноваций. Всё в рамках "велосипеда".

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