Скрипт берущий данные XML, сохраняющий и выдающий на сайте Скрипт - из промо XML должен брать, сохранять, выдавать Любые XML предоставлю исполнителю после выбора. 1. Пояснение. Имеются ...
[PHP/Python] Реализация Web-функционала Minecraft
Необходимо реализовать Web-функционал для игрового проекта Minecraft. Техническое задание имеется, в общих чертах, система должна выглядеть модульной. К примеру: модуль Личного кабинета, Online магазина, Бан-Панели и тд . . .
В принципе, работа не требует серьезных инноваций. Всё в рамках "велосипеда".
Дальнейшее обсуждение и ТЗ (Тех.Задание) в Личных сообщениях или же обращайтесь в Skype.
Статус поиска: Актуально!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать сайт облачного майнинга. Аналоги https://cldmine.com http://sv-miner.comВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $3
Необходимо скопировать сложный поп-ап с сайта - плагин платный, надо сделать аналогичный поп-ап (возможно, внеся изменения в какие-то готовые решения).Оплата почасовая - 80 рублей в час.Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере ...Закрыт9 лет назад
Установлена тема twentyten, проблема с отображением таблиц. Таблицы часто заходят за пределы рамки (т.е. на сайдбар), иногда даже часть таблицы не видно. Еще проблема с размещением фото справа или ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходим специалист по Boonex Dolphin PRO CMS - скрипт создания социальной сети. Просьба присылать список проделанных работ (строго по Dolphin PRO ) PM.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется написание магазина случайных вещей для онлайн игр. Имеется макет. Нужна верстка, программирование. Есть примеры сайтов и краткое тз. Игры: CS GO, Dota2, WOTВеб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Используя готовую документацию по API http://www.free-kassa.ru/docs/api.phpвам нужно сделать интеграцию готового платежного модуля для сайта http://lamiora.ru, на сайте продается контент в виде монет и в виде премиум статуса. Ваша задача интегрировать модуль и предоставить его копию ...Закрыт9 лет назад
- $300
Доброго дня! Нужно разработать сайт-каталог на вордпресс под ключ. (Если нет дизайнера, то бюджет на кодинг будет 150$) Ссылка на ТЗ-https://docs.google.com/document/d/1W8q7S6KPXtMQqjHqReIH9c7Gv0Rx3VSsySL8Uq6nsSI/edit?usp=sharing Бюджет: 300$ Оплата без предоплаты, денежным переводом: " ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Мне нужно сделать CSGO Рулетку со своим дизайном,на примере таких- csgohot.com csgoup.ru flashskins.com Хорошего дня!Закрыт9 лет назад