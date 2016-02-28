[PHP/Python] Реализация Web-функционала Minecraft

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки132 просмотра

Необходимо реализовать Web-функционал для игрового проекта Minecraft. Техническое задание имеется, в общих чертах, система должна выглядеть модульной. К примеру:  модуль Личного кабинета, Online магазина, Бан-Панели и тд . . . 

В принципе, работа не требует серьезных инноваций. Всё в рамках "велосипеда". 

Дальнейшее обсуждение и ТЗ (Тех.Задание) в Личных сообщениях или же обращайтесь в Skype. 

Статус поиска: Актуально! 

PHPPython
9 лет назад
MrJayse
Павел 
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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