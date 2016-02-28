Скрипт берущий данные XML, сохраняющий и выдающий на сайте Скрипт - из промо XML должен брать, сохранять, выдавать Любые XML предоставлю исполнителю после выбора. 1. Пояснение. Имеются ...
Магазин случайных вещей
Требуется написание магазина случайных вещей для онлайн игр.
Имеется макет.
Нужна верстка, программирование.
Есть примеры сайтов и краткое тз.
Игры: CS GO, Dota2, WOT
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Используя готовую документацию по API http://www.free-kassa.ru/docs/api.phpвам нужно сделать интеграцию готового платежного модуля для сайта http://lamiora.ru, на сайте продается контент в виде монет и в виде премиум статуса. Ваша задача интегрировать модуль и предоставить его копию ...Закрыт9 лет назад
- $300
Доброго дня! Нужно разработать сайт-каталог на вордпресс под ключ. (Если нет дизайнера, то бюджет на кодинг будет 150$) Ссылка на ТЗ-https://docs.google.com/document/d/1W8q7S6KPXtMQqjHqReIH9c7Gv0Rx3VSsySL8Uq6nsSI/edit?usp=sharing Бюджет: 300$ Оплата без предоплаты, денежным переводом: " ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Мне нужно сделать CSGO Рулетку со своим дизайном,на примере таких- csgohot.com csgoup.ru flashskins.com Хорошего дня!Закрыт9 лет назад
Необходимо выполнить работы по нескольким проектам на Битрикс. Пишите вашу ставку часа и количество часов, которое можете выполнить в месяц Ответы без стоимости буду удалять сразу жеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
1) Необходимо перенести форум с системы ucoz (postspon.ru/) на другой движок форума с полным сохранением структуры url, дизайна, пользователей и так далее во общем реализовать максимально полную копию форума на мой взгляд ipb3 подойдёт. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Требуется создание страницы с мэил формой для фэйсбук с отправкой на email и сохранением данных в .csv файлЗакрыт9 лет назад
- $100
Добрый день. Нужен программист для написания 4 простых парсеров на PHP. Что парсим: сообщения. Источники: m.vk.com, m.ok.ru, m.facebook.com, mobile.twitter.com Входные данные: телефон/email/login, пароль, UserID, ServiceID (UserID, ServiceID, для авторизации на сайте учавствовать не будет). ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Нужны короткие лендинги под аудиторию заработка в интернета. Позиционирование на средствах быстрого обогащения, нужен творческий подход, вам нужно придумать как завлечь клиента. Можно что то черпать с чужих продажников но не копировать их. ...Закрыт9 лет назад
Необходимо копировать информацию о продуктах с сайтов - http://es.com.ua/, http://bergamo.ua/, http://oasis-gifts.com.ua/production, http://www.eney.com.ua/ и переносить в интернет-магазины площадок etov.ua, prom.ua, в автоматическом режиме. Должна быть предусмотрена возможность изменения источника и приемника, а также просмотр товаров. На ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад