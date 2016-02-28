Магазин случайных вещей

Отдал готовый сайт как договаривались, не взял вторую половину что-бы этот "заказчик" был доволен. В т.з. сделать магазин рандомных вещей как Изидроп, оказалось ему нужно 3 магазина + установленная CMS DLE, это все за 350$, не много хочешь. С заказчиком диалог вести невозможно, я отдал ему (залил на его хостинг) сам движок, верстку и базу данных. Сам ты мошенник, парень видно подумал что этот стартап не совсем прибыльный...