Магазин случайных вещей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок351 просмотр

Требуется написание магазина случайных вещей для онлайн игр.

Имеется макет.

Нужна верстка, программирование.

Есть примеры сайтов и краткое тз.

Игры: CS GO, Dota2, WOT

9 лет назад
huliopap
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

orangewebstudio
Олег 
44 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$350
14 дней
Мошенник, будьте осторожны, уже прошли все сроки - результата ноль, отдал 175 долларов по предоплате. потерял месяц времени и деньги.
Отдал готовый сайт как договаривались, не взял вторую половину что-бы этот "заказчик" был доволен. В т.з. сделать магазин рандомных вещей как Изидроп, оказалось ему нужно 3 магазина + установленная CMS DLE, это все за 350$, не много хочешь. С заказчиком диалог вести невозможно, я отдал ему (залил на его хостинг) сам движок, верстку и базу данных. Сам ты мошенник, парень видно подумал что этот стартап не совсем прибыльный...

Заявки фрилансеров

orangewebstudio
Олег 
44 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад