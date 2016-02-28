Есть поставщик Inter Cars , который обновляет наличие и цену через свое приложение. i_dbfs.7z - база товарів - товари та актуальні ціни "товары и цены". i_sta.7z - актуальна наявність товарів (стан offline) "наличие на складах" ...
Работы по нескольким работающим проектам на Битрикс
Необходимо выполнить работы по нескольким проектам на Битрикс.
Пишите вашу ставку часа и количество часов, которое можете выполнить в месяц
Ответы без стоимости буду удалять сразу же
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