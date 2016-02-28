Работы по нескольким работающим проектам на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки88 просмотров

Необходимо выполнить работы по нескольким проектам на Битрикс.    

Пишите вашу ставку часа и количество часов, которое можете выполнить в месяц 

Ответы без стоимости буду удалять сразу же 

9 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров