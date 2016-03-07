Перенести сайт на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок213 просмотров

Нужно перенести сайт с одного хостинга на другой. Просьба сразу указывать стоимость работы. 

9 лет назад
ririshka3
Ирина 
47 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена оперативно, профессионально. Всегда на связи. Доступная цена. В дальнейшем планирую еще обращаться. Рекомендую.
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад