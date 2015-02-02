ririshka3

Ирина ririshka3

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Разработать дизайн визитки
Выполнен интересный проект! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Второй раз выбрала исполнителем Милену. Она отличный специалист. Результат работы великолепный. Милена хорошо понимает, то что хочется заказчику. Очень благодарна ей за работу!
Ответный отзыв
igor-shmigor
Игорь 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
8 баллов
8 лет назад
Нарисовать портрет по фотографии в стиле "Мультяшный рисунок"
все норм
Хороший исполнитель. Заказ выполнен в срок. Оперативно делались корректировки. Рекомендую.
Ответный отзыв
pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать портрет по фотографии в стиле "Мультяшный рисунок"
Все отлично, рекомендую!
Портрет нарисован отлично! То что нужно. Учтены все пожелания. Исполнитель всегда на связи. Очень оперативно выполнялись доработки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Перенести сайт на другой хостинг
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Работа выполнена оперативно, профессионально. Всегда на связи. Доступная цена. В дальнейшем планирую еще обращаться. Рекомендую.
Ответный отзыв
Nusha888
Анна 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Внести изменения на сайт
Хороший заказчик, четкая постановка задач, быстрая оплата. Было приятно сотрудничать. Рекомендую!
С Анной очень приятно было работать. Все сделано профессионально, качественно, даже раньше срока. Думаю, что в дальнейшем ещё обязательно обращусь.
Ответный отзыв
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