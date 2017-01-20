Нужен портрет из фото (unnamed-to.png). Формат А4 для печати (300 dpi), это приблизительно 2500*3500 пикселей, в цвете. Фон, можно немного размыть, что бы фокус был на человеке. Можно добавить немного солнечного тепла.
Нарисовать портрет по фотографии в стиле "Мультяшный рисунок"
По моей фотографии нарисовать портрет в стиле мультяшный рисунок. Примеры, как нужно сделать во вложении. Жду предложений с ценой.
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