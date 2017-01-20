Нарисовать портрет по фотографии в стиле "Мультяшный рисунок"

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Завершен18 заявок2205 просмотров

По моей фотографии нарисовать портрет в стиле мультяшный рисунок. Примеры, как нужно сделать во вложении. Жду предложений с ценой.

8 лет назад
ririshka3
Ирина 
47 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранные исполнители

igor-shmigor
Игорь 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
3 дня
Хороший исполнитель. Заказ выполнен в срок. Оперативно делались корректировки. Рекомендую.
все норм
pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$20
3 дня
Портрет нарисован отлично! То что нужно. Учтены все пожелания. Исполнитель всегда на связи. Очень оперативно выполнялись доработки. Рекомендую.
Все отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

igor-shmigor
Игорь 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад