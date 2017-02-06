Простенькая айдентика: Логотип и много иллюстраций

Нужно собрать логотип для автомобильной компании

Компания называется "Автобрат"

1. Уже предложенный креатив заказчику: нравится герой мутфильма папай, ну и обыграть его с гаечными ключами и/или пистолетами для заправки авто. Креатив приветствуется, но т.к. название уже согласовано

2.Нужно, чтобы логотип можно было использовать как с шрифтовым названием компании, так и без надписи "Автобрат"

2.1.Нужен двухцветный вариант - для корп документов

2.2. Нужно расположить цветную версию логотипа в и добавить надпись подпишись для всех сетей.

Аватарка для соц сетей размещается на белой подложке в соответствии с допустимыми размерами для картинок на оформление. vk, facebook, youtube.

2.3. Нужно использовать шрифты в рамках бесплатных гугл фонтс, для без проблемного использования в вебе.

3. Нужно дать конкретные фирменные цвета, для использования в вебе и печатке. (Печатка будет в феврале)

4. Самый сладкий бонус: нужно будет около 500 иллюстраций для размещения на главных экранах.

Один кадр марки/модели - пример качества иллюстрации в приложенном файле.

https://vk.com/doc150510263_439888137

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