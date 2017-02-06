Простенькая айдентика: Логотип и много иллюстраций

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок247 просмотров

Нужно собрать логотип для автомобильной компании

Компания называется "Автобрат"

1. Уже предложенный креатив заказчику: нравится герой мутфильма папай, ну и обыграть его с гаечными ключами и/или пистолетами для заправки авто. Креатив приветствуется, но т.к. название уже согласовано

2.Нужно, чтобы логотип можно было использовать как с шрифтовым названием компании, так и без надписи "Автобрат"

2.1.Нужен двухцветный вариант - для корп документов

2.2. Нужно расположить цветную версию логотипа в и добавить надпись подпишись для всех сетей. 

Аватарка для соц сетей размещается на белой подложке в соответствии с допустимыми размерами для картинок на оформление. vk, facebook, youtube.

2.3. Нужно использовать шрифты в рамках бесплатных гугл фонтс, для без проблемного использования в вебе.

3.  Нужно дать конкретные фирменные цвета, для использования в вебе и печатке. (Печатка будет в феврале)

4. Самый сладкий бонус: нужно будет около 500 иллюстраций для размещения на главных экранах. 

Один кадр марки/модели - пример качества иллюстрации в приложенном файле.

https://vk.com/doc150510263_439888137

Переписка только здесь

8 лет назад
avtobrat_finance
Алексей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$50
3 дня
Анастасия - трудолюбивый дизайнер, очень ценит время. На связи практически 24 часа, адекватно оценивает свои возможности тем самым экономит время. Благодаря работе Анастасии, её отточенных навыков делегирования и проверенных помощников 500 иллюстраций + 115 иконок было сделано за !2! недели. Самый быстрый старт на моей памяти, быстрее контентом я не комплектовал даже новостные сайты. Важно отметить, что для заказчиков с тз и пониманием ценообразования в дизайне - Анастасия, это на 100% самый быстрый подрядчик по дизайнерским делам разного профессионального уровня. Очень удобно работать с одним человеком. Настюш, Спасибо!
Алексей, ответственный заказчик и приятный в общении человек. Корректное ТЗ, адекватные правки, все отлично. Рада плодотворному сотрудничеству. Алексей, удачи Вам и вашему проекту, обращайтесь.

Заявки фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать графики

    Нужно перерисовать графики со слайд- презентаций. Шт. 5-6 , все данные указать те же, чтоб рисунки потом прошли проверку на антиплагиат. Желательно за сутки. Пишите свои условия, цену.

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать открытки

    Меня зовут Дима, хочу обратиться  с просьбой о профессиональной помощи для меня! Я работаю барменом! У меня сейчас небольшой творческий конкурсный период!  Хочу сделать красивые открытки, исходя из составляющих в моем авторском коктейле!

    Иллюстрации и Рисунки29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иллюстрированное меню

    $150

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для очень уютного и милого кафе требуется меню. Хотим, чтобы меню было выполнено в стиле альбома с красивыми иллюстрациями наших блюд. В основном меню 18 позиций, к каждой из ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка коммерческого предложения в PDF

    Необходимо разработать одностраничное(ВАЖНО!) коммерческое предложение-презентацию компании. Будет включать в себя логотип, наши преимущества (9 пунктов), контакты, несколько изображений, скорее до 6ти. В целом презентация должна вызывать желание обратиться в компанию. Сфера работы: кондиционирование, вентиляция. Аудитория ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн концепт загородного дома

    Нужен концепт эскиз (скетч) загородного дома. Концепт фассада + концепт расположения помещений. Материал бревно 1 этаж, 2 спальни, 2 с/у, гостинная/столовая, кухня,  душ , тех помещение, прихожая/тамбур, окна двери (примерно). Расположение, без точных ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Картинки в векторе

    Требуется нарисовать иллюстрации для сайта по доставке щебня, песка, угля, керамзита. Одна большая схематичная картинка, что то примерно как на прикрепленном файле + два самосвала с более детальной прорисовкой. Иллюстрации на выходе ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать эскиз мужского перстня

    Сделать эскиз мужского перстня! Перстень должен быть из золота с эмблемой тигра у которого в лбу сапфир Шинка (само кольцо) от центра головы тигра по всему кольцу должно идти восточными узорами. Возможно сочетание двух ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад