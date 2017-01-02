Дизайн концепт загородного дома

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Закрыт1 заявка126 просмотров

Нужен концепт эскиз (скетч) загородного дома. Концепт фассада + концепт расположения помещений.

Материал бревно 1 этаж, 2 спальни, 2 с/у, гостинная/столовая, кухня,  душ , тех помещение, прихожая/тамбур, окна двери (примерно). Расположение, без точных размеров, без деталей.

1000р, 1 день

8 лет назад
Dron_drei
Андрей 
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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