Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Ищу иллюстратора для создания картинок детской тематики. Эти картинки будут использоваться для машинной вышивки. Нужно создать 2 файла в Corel, с возможностью послойного разделения рисунка. Т.к. размеры пялец машинной ...
Дизайн концепт загородного дома
Нужен концепт эскиз (скетч) загородного дома. Концепт фассада + концепт расположения помещений.
Материал бревно 1 этаж, 2 спальни, 2 с/у, гостинная/столовая, кухня, душ , тех помещение, прихожая/тамбур, окна двери (примерно). Расположение, без точных размеров, без деталей.
1000р, 1 день
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