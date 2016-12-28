Несколько иллюстраций с персонажами (овощи/фрукты) в "clean-style"

Требуется:

1. придумать 6 персонажей (овощи/фрукты) для сервиса по доставке фруктов, овощей и зелени на дом клиенту. В приложении - то, что нравится (в порядке предпочтения). Эмоции на лицах персонажей - важны.

2. представить эскиз хотя бы одного из персонажей для согласования стиля.

3. после согласования нарисовать 6 одиночных персонажей. Троих - в движении на разных видах транспорта (велосипед, скэйтборд, разные мотоциклы, открытые авто ...) и троих в разных статичных позах

4. нарисовать 3 иллюстрации на которых 2-3 персонажа вместе едут на транспорте

Стиль исполнения - как в примерах (или флэт), clean-style без фона или с минимальным, чисто символически.

Бюджет до $150

Срок - 1-2 недели.

Этот заказ, в будущем, будет повторяться с большой вероятностью.

Жду ваших предложений.

Удачи!