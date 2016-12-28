Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Ищу иллюстратора для создания картинок детской тематики. Эти картинки будут использоваться для машинной вышивки. Нужно создать 2 файла в Corel, с возможностью послойного разделения рисунка. Т.к. размеры пялец машинной ...
Несколько иллюстраций с персонажами (овощи/фрукты) в "clean-style"
Требуется:
1. придумать 6 персонажей (овощи/фрукты) для сервиса по доставке фруктов, овощей и зелени на дом клиенту. В приложении - то, что нравится (в порядке предпочтения). Эмоции на лицах персонажей - важны.
2. представить эскиз хотя бы одного из персонажей для согласования стиля.
3. после согласования нарисовать 6 одиночных персонажей. Троих - в движении на разных видах транспорта (велосипед, скэйтборд, разные мотоциклы, открытые авто ...) и троих в разных статичных позах
4. нарисовать 3 иллюстрации на которых 2-3 персонажа вместе едут на транспорте
Стиль исполнения - как в примерах (или флэт), clean-style без фона или с минимальным, чисто символически.
Бюджет до $150
Срок - 1-2 недели.
Этот заказ, в будущем, будет повторяться с большой вероятностью.
Жду ваших предложений.
Удачи!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно пять картинок.Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Наложить логотип(предоставлю исполнителю) и фразу "Happy holidays" на красивенький фон.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $17
Рисунок с гангстером вертикальной ориентации такой же, как во вложении. (естественно без водяных знаков, просто без них я такой картинки не нашел). Только с моим лицом и на голове изобразить шляпу с полями, как у ...Завершен8 лет назад
Имеются фотография №1 (зеленые камешки) и рисунок №2 (вспышка от лазера ). Надо совместить их так что бы лазер попадал на камень и вспышки были от камня пример №3. Подробности по скайпу. ...Завершен8 лет назад
- $40
Работа с персонажами-победителями конкурса: https://www.weblancer.net/contests/illyustratcii-i-risunki-11/nuzhno-narisovat-2-personazha-dlya-igry-mozhno-s-gotovyh-prototipov-801713/ (смена ситуаций, выражений лиц и др). ТЗ отправлено. Приватно для Елена Кикинёва (pani-olenka)Завершен8 лет назад
необходимо сделать макет ночники - звезда. подробности отправлю на почту.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужна открытка уютная и красивая для клиентов поздравлением с Рождеством. Необходимо оставить место для текста поздравления и лого. Из того что нравится, но можно на ваш вкус, что-то прикольное. ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо для переиздания книги сделать иллюстрации (более 100), которые должны представлять из себя перерисованные фотографии. На фотографиях изображены люди (от 1 до 4), относительная точность необходима только в изображении лиц, в остальном возможны вольности и ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Марина, добрый день. нужно проиллюстрировать данный мыслительный эксперимент (одна картинка) http://www.socioforum.su/viewtopic.php?f=24&t=61161 Нужна для презентации в формате ТЕД. Будет вывод на большой экранИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт8 лет назад