Иллюстрации для книги (перерисовка фото).

Необходимо для переиздания книги сделать иллюстрации (более 100), которые должны представлять из себя перерисованные фотографии. На фотографиях изображены люди (от 1 до 4), относительная точность необходима только в изображении лиц, в остальном возможны вольности и схематичность. Подробности в личке. Прошу ваши предложения с возможными вариантами цен (за картинку).