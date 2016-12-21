Марина, добрый день. нужно проиллюстрировать данный мыслительный эксперимент (одна картинка) http://www.socioforum.su/viewtopic.php?f=24&t=61161 Нужна для презентации в формате ТЕД. Будет вывод на большой экран
Иллюстрации для книги (перерисовка фото).
Необходимо для переиздания книги сделать иллюстрации (более 100), которые должны представлять из себя перерисованные фотографии. На фотографиях изображены люди (от 1 до 4), относительная точность необходима только в изображении лиц, в остальном возможны вольности и схематичность. Подробности в личке. Прошу ваши предложения с возможными вариантами цен (за картинку).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть дизайн развертки коробки в .CDR. Надо получить фотореалистичное изображение сверху-сбоку коробки, которая из нее получится. Примерно как на картинке, но и с верхней гранью тоже.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать картинку - поздравление к Новому году. Тематика: логистический комплекс поздравляет клиентов, сотрудников и т.д. с Новым годом. Для публикации на сайте и соц.сетях. Недорого и срочно (1 день максимум). ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть два векторных рисунка http://download.alesko.eu/divers/work.zip их нужно подготовить для раскраски, требования : Черный контур - единый Shape, расположенный на самом верхнем слое Все остальные элементы должны быть сделаны отдельными формами ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, адрес дам по запросу соискателя. Кроме прочего на нем есть описания услуг компании. Всего 17 описаний услуг (сфера интернет-маркетинга) плюс Главная страница, тексты которых хотелось бы разбавить слегка графикой, чтобы текст ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! я ищу дизайнера для создания картинок, превью для детского канала на ютубе. Хотелось бы узнать стоимость такой работы. Мне нужно такое же качество, как в ссылках. https://www.youtube.com/channel/UCk8GzjMOrta8yxDcKfylJYw и https://www.youtube.com/channel/UCcartHVtvAUzfajflyeT_Gg/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd В ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать логотип сегодня. Результат в Adobe Illustrator, формат .AI. Все элементы отдельными слоями. Пожалуйста никаких «корелов» или экспортов из них в .AI. Благодарю. Указывайте срок и цену в заявке.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сделать иллюстрацию карты Греческих островов с направлениями (как в приложенном файле)Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать три художественных изображения для сайта в одном стиле по сценарию, общая тема – семья в домашнем интерьере. Требования к изображениям: размер 1100 пикселей на 500, разрешение 100 dpi, основная ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт8 лет назад