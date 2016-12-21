Иллюстрации для книги (перерисовка фото).

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Закрыт23 заявки338 просмотров

Необходимо для переиздания книги сделать иллюстрации (более 100), которые должны представлять из себя перерисованные фотографии. На фотографиях изображены люди (от 1 до 4), относительная точность необходима только в изображении лиц, в остальном возможны вольности и схематичность. Подробности в личке. Прошу ваши предложения с возможными вариантами цен (за картинку). 

8 лет назад
eveal80
Андрей 
44 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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