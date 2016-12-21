Разбавить графикой описания услуг

Есть сайт, адрес дам по запросу соискателя. Кроме прочего на нем есть описания услуг компании.

Всего 17 описаний услуг (сфера интернет-маркетинга) плюс Главная страница, тексты которых хотелось бы разбавить слегка графикой, чтобы текст легче читался.

В заявке укажите пожалуйста Ваше портфолио, стоимость а также фразу "я суперпупер художник"