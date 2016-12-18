Три картинки в стиле HTC Vive

Добрый день,

Необходимо сделать три картинки на сайт.

Стилистика аля HTC Vive (https://support.steampowered.com/steamvr/HTC_Vive/images/vive_installer_step10.png)

Для страницы: https://new.vrnet.io/

VR showroom и VR plugin^(beta) блоки

И для страницы https://new.vrnet.io/vr-showroom/ шапка

1. VR showroom на картинке должен быть изображён офис продаж где покупатель в очках виртуальной реальности осматривает квартиру

2. VR plugin тут должно демонстрироватся конвертация из 3DS Max при помощи нашего сервиса в VR showroom

3. На шапке должна быть картинка похожая на пункт 1, только взгляд не сверху на комнату, а в лоб на персонажа в очках с контроллерами в руках