Художник по фонам

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Закрыт5 заявок232 просмотра

Ищем художника по фонам (Ps) для мультфильма. Стиль как в мультфильме "Dofus" (https://www.youtube.com/watch?v=-CzN__IBjRc&list=PLcSUwRtLAK2grNqKee5YGkSLnLBFLqKlM).   Напишите пожалуйста цену за один стандартный фончик (1920 х 1080), время на отрисовку, и примеры нарисованных вами фончиков в похожем стиле.

8 лет назад
3150825
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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