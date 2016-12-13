Сделать презентацию в пдф

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Закрыт9 заявок209 просмотров

Наш сайт http://decoreo.ru/  . 

Нужно создать презентацию нашего производства и наших преимуществ . 

Будем использовать для рассылки дизайнерам интерьеров и архитекторам . 

Какие будут идеи ? 

Пишите ваши цены и сроки 

8 лет назад
romanislanov
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров