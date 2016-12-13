Нужно нарисовать иллюстрации на лендинг по примеру в файлах. Они могут быть разные по инструменту - карандаш, акварель или еще что то. Главное, чтобы они были в таких примерах и со своей индивидуальностью. ...
Нарисовать картинку
Нарисовать картинку и подогнать под размер изображения 2560*1440, до 4МБ. Примерная цветовая гамма в файлах к заданию. Преобладать должны оттенки синего цвета, а также коричневый и белый.
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