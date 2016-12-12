Создание картинок для рекламы в яндекс директ

Нужно сделать 2 иллюстрации к лендингу www.invisintezis.ru Лендинг будет рассказывать о том, что люди занимаются анимированным рисованным видео, иллюстрациями. Нужно со стороны посмотреть на лендинг и нарисовать 2 фоновых рисунка на центральную (вместо ...