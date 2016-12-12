Создание картинок для рекламы в яндекс директ

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок160 просмотров

нужно создать несколько креативных цепляющих картинок для размещения вместе с объявлениями в яндекс директ. Тематика - юридическая (регистрация товарных знаков и т.п.)

присылайте примеры ваших работ, цены и сроки

8 лет назад
corlaw
47 лет
16 лет в сервисе
Была
12 дней назад

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Нет заявок фрилансеров