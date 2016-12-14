Отрисовать в векторе

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Завершен8 заявок170 просмотров

Требуется перерисовать в векторе (EPS) герб организации

8 лет назад
motolex
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
5 дней назад
8 лет назад
$25
2 дня
Работа сделана очень качественно и в срок, никаких претензий нет. Однозначно, рекомендую!
Сотрудничеством очень довольна. Оплата моментально, корректное общение. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
5 дней назад
8 лет назад

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