Cделать макет в векторе

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Закрыт7 заявок185 просмотров

Макет линейки с делением 1мм. Точный, так как будет использоваться для измерения.

от 0,55 м до 2,2м

Образец во вложении.

Указывайте цену и сроки. Сроки горящие:(

8 лет назад
designstickers
Екатерина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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