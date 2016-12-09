Внешний вид в этаче. Должна быть точной, так как будет использоваться для измерения. Работу надо сдать завтра не позже 10 утра
Cделать макет в векторе
Макет линейки с делением 1мм. Точный, так как будет использоваться для измерения.
от 0,55 м до 2,2м
Образец во вложении.
Указывайте цену и сроки. Сроки горящие:(
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