Cделать макет в векторе

Есть пример фотографии : http://download.alesko.eu/divers/primer1.png По таким фотографиям надо сделать схему рисунок как тут : http://download.alesko.eu/divers/primer2.png Есть сами фотографии и есть файл эксель со всеми размерами нужно сделать 15 таких ...