Иллюстрация расположения объектов на карте

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Закрыт8 заявок210 просмотров

Необходимо нарисовать иллюстрацию размещения объектов инфраструктуры и достопримечательностей на карте в схематичном виде, по аналогии с размещенным на сайте skiutah .com

8 лет назад
lotso
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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