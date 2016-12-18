Нужно сделать 2 иллюстрации к лендингу www.invisintezis.ru Лендинг будет рассказывать о том, что люди занимаются анимированным рисованным видео, иллюстрациями. Нужно со стороны посмотреть на лендинг и нарисовать 2 фоновых рисунка на центральную (вместо ...
Нарисовать иллюстрации
Нужно нарисовать иллюстрации на лендинг по примеру в файлах.
Они могут быть разные по инструменту - карандаш, акварель или еще что то.
Главное, чтобы они были в таких примерах и со своей индивидуальностью.
Здесь полная фантазия, главное чтобы было абстрактно.
1 иллюстрация (лицо). Девушка должна быть притягательной и посылать воздушный поцелуй.
+ где то нужно врисовать читаемое слово СИНТЕЗИС (может быть на ладони...) иллюстрация в графитовом оттенке
2 иллюстрация (одуванчики) только графит - важны капли
3 иллюстрация (кольца) только графит. Очень важен небольшой 3д эффект и блеск в кольцах. Черного не очень много.
4 иллюстрация нужно сделать как будто разлетелось куча краски в сторону, должно быть сочно и вкусно. Стрел можно сделать 6-8, середину понасыщеннее и пожирнее, цвета разные, красивые. Главное блеск как у настоящих красок и объем.
По графиту картинки должны быть в одной цветовой графитовой гамме, выберем вместе чтобы и не темно и не слишком светло.
По цветной картинке акцент на корпоративные цвета в файле.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужно создать несколько креативных цепляющих картинок для размещения вместе с объявлениями в яндекс директ. Тематика - юридическая (регистрация товарных знаков и т.п.) присылайте примеры ваших работ, цены и срокиИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарисовать иллюстрацию размещения объектов инфраструктуры и достопримечательностей на карте в схематичном виде, по аналогии с размещенным на сайте skiutah .comИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Требуется нарисовать набор картинок для программы - редактора видео, изображающих эффекты переходов между кадрами. Проще всего сделать это можно используя маски для данных переходов (архив с масками прикреплен) Основные требования: ...Иллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт8 лет назад
Макет линейки с делением 1мм. Точный, так как будет использоваться для измерения. от 0,55 м до 2,2м Образец во вложении. Указывайте цену и сроки. Сроки горящие:(Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт8 лет назад
Внешний вид в этаче. Должна быть точной, так как будет использоваться для измерения. Работу надо сдать завтра не позже 10 утраИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад