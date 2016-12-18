Нужно нарисовать иллюстрации на лендинг по примеру в файлах.

Они могут быть разные по инструменту - карандаш, акварель или еще что то.

Главное, чтобы они были в таких примерах и со своей индивидуальностью.

Здесь полная фантазия, главное чтобы было абстрактно.

1 иллюстрация (лицо). Девушка должна быть притягательной и посылать воздушный поцелуй.

+ где то нужно врисовать читаемое слово СИНТЕЗИС (может быть на ладони...) иллюстрация в графитовом оттенке

2 иллюстрация (одуванчики) только графит - важны капли

3 иллюстрация (кольца) только графит. Очень важен небольшой 3д эффект и блеск в кольцах. Черного не очень много.

4 иллюстрация нужно сделать как будто разлетелось куча краски в сторону, должно быть сочно и вкусно. Стрел можно сделать 6-8, середину понасыщеннее и пожирнее, цвета разные, красивые. Главное блеск как у настоящих красок и объем.

По графиту картинки должны быть в одной цветовой графитовой гамме, выберем вместе чтобы и не темно и не слишком светло.

По цветной картинке акцент на корпоративные цвета в файле.