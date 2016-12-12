Создние карты города с достопримечательностями

Добрый день,

Нам необходимо реализовать карты c достопримечательностями некоторых населенных пунктов: Падуя, Абано Терме и Монтегротто Терме.

В 1 м варианте мы хотим реализовать ручную карту в формате А3, с одной стороны Падуя, с другой общая Абано и Монтегротто (эти два населенных пункта переходят один в другой, то есть на самом деле надо работать на одной карте, указав или разделив эти населенные пункты)

Во 2 м варианте нам необходимо будет 3 отдельные карты по А4 : отдельно Падуя (та же самая, что при 1м варианте), отдельно Абано и отдельно Монтегротто (для Абано и Монтегротто практически выполненная карта в 1 варианте будет разделена на 2 части по А4 каждая)

В приложении Вы найдете тех задания и макеты / фото для большего понимания.

Техническоезадание для выполнения карты Падуи.

Необходимоизобразить центр Падуи: основные

достопримечательности, находящиеся

внутри городской стены, а также некоторые

важные пункты за её пределами.

Достопримечательностивнут ри стены.

1. Необходимо выделить городскую стену коричневым контуром: некоторые части стены хорошо просматриваются прямо на самой карте, повторяя очертания рельефа, некоторые можно увидеть только на фотографии со спутника. (смотреть фотографии в приложении

2. Выделить 3 туристических маршрута, посвятив для каждого из них отдельный цвет: - 1 й маршрут: обвести его одним цветом и выделить достопримечательности таким же цветом цифра 1 — Капелла дельи Скровеньи цифра 2 — Церковь дельи Эремитани цифра 3 - Городской музей Эремитани цифра 4 — Базилика Санта Мария дель Кармине цифра 5 — Церковь С.Дж.Баттиста ди Вердара

Здесьже выделить железнодорожный вокзал

(STAZIONE F.S) значкомпоезда, автобуснуюостановку возде вокзала значком автобуса,

трамвайную остановку TRIESTE красным квадратиком. - 2 й маршрут: обвестиеего уже другим цветом и таким же цветом

выделить достопримечательности цифра 1 — Палаццо делла Раджоне цифра 2 — Палаццо дель Подеста цифра 3 — Палаццо Бо, или Университет цифра 4 — Кафе Педрокки цифра 5 — Пьяцца Антеноре цифра 6 — Церковь Санта София цифра 7 — Собор и Баптистерий цифра 8 — Пьяцца деи Синьори цифра 9 — Церковь Сн Николо цифра 10 — Скуола ди Сан Рокко цифра 11 — Каза Олциньяни цифра 12 — Церковь Санта Мария деи Серви

Здесьже выделить трамвайные остановки

EREMITANI, PONTI ROMANI, TITO LIVIO. Вэтой зоне присутствуют улицы только

для пешеходного движения, их необходимо

выделить отдельным цветом (в образце

они выделены розовым цветом). Университет

выделить отдельным значком.

-3 й маршрут:обвести его третьим цветом, а также

выделить достопримечательности цифра 1 — Базилика Святого Антония цифра 2 — Часовня Сан Джорджо цифра 3 — Скуола дель Санто цифра 4 — Одеон и Лоджия Корнаро цифра 5 — Ботанический Сад цифра 6 — Прато делла Валле цифра 7 — Базилика Санта Джустина цифра 8 — Астрономическая Обсерватория цифра 9 — Церковь Сан Леопольдо

Мандич

Здесьже выделить трамвайные остановки SANTO,PRATO DELLA VALLE, SANTA CROCE. СоборСвятого Антония выделить его же

изображением.

Все церкви, соборы, базилики (даже те, которые не указаны, как достопримечательности) выделить отдельным цветом и крестом.



Выделить больницу (Ospedale Civico)

Выделитьздание выставки (Fiera),крупные паркинги (как наобразце)

Общиепожелания Необходимо вывести сбоку условные

изображения, а также описание маршрутов

(что означает каждая цифра). Максимальный

формат, в котором будет использована

данная карта - А3. Но будем использовать

и в А4Прилагаем примерзавершенной карты, которая нас бы

устроила, а также увеличенные фотки

отдельных маршрутов.

Тех заданиекарта Абано Терме — Монтегротто Терме

Карта необходимадля использования в бумажном виде.Максимальныйразмер, который будет использоваться

— А3.

Нам необходимотакже будет разделить оба населенных

пункта на 2 отдельные карты то есть

выполненная карта в формате А3 будет

поделена на 2 насленых пукта (отдельно

Абано Терме, отдельно Монтегротто Терме,

формат А4 каждый) для другого использования.

На карте должныбыть изображены условные изображения

и достопримечательности. Ссылка с Условнымиизображениями:для общей картыв А3: одни уловные изображения ориентиров

(апеки, заправки и т.д)

на разделенныхкартах: условные изображения ориентиров

на каждой карте.

Описаниедостопримечательностей:в обоих вариантахвыписывать достопримечательности

отдельно (не соединять, разделить,

уточнив город)

В приложениинаходится набросок карт (отдельно Абано,

отдельно Монтегротто, выполненные в

гугл мап), которые должны быть на

разделенных картах и которые соединятся

в общей карте.

Маршрут подостопримечательностям выделить

отдельным цветом для каждого города и

каждого маршрута.

ДостопримечательностиАбано Терме:1 —Кафедральный Собор Святого Лаврентия

(Duomo S.Lorenzo)2 —Площадь Солнца и Мира (Piazza del Sole edella Pace)3 — Зданиегородской Ратуши (Municipio)4 – Музей маски Sartori5 - Вилла — музей Villa BassiRathgeb6 –Памятник Пьетро Абано7 — Городскойтермальный парк8 - Здание отеляОролоджио (Hotel Orologio)9 –Здание отеля Триесте Виктория(Hotel Trieste Victoria)10 –Городской сад Курсаал (Giardinipubblici Kursaal)11 –Театр Пьетро Абано12 — РимскийАкведук (Acquedotto Romano)13 –Церковь Сакро Куоре (ChiesaSacro Cuore)14 –Городской термальный бассейн 15 — МонастырьСвятого Даниеле (Monastero SanDaniele)16 - Церковь Мадонны делла Салюте(Santuario Madonna della Salute)

ДостопримечательностиМонтегротто Терме:1 — Собор СвятыхПетра и Павла (Duomo)2 — ОраторийЧерной Мадонны (Oratorio MadonnaNera)3 — Археологическиераскопки - древние руины амфитеатра и

римских терм

4 - Дом бабочек(Casa delle Farfalle)5 — Архелогическиераскопки Римской Виллы6 — Вилла Драги(Villa Draghi)7 — Зданиегородской Ратуши (Municipio) 8 — Базарнаяплощадь (Piazza mercato)9 — Минигольф10 – ПаркПапы Римского Иоанна Павла II11 – Музейхудожественного стекла

Условныеобозначения:

F – аптекаТ — туристическийофисIR— Idea RelaxП — ПочтаЗ — Заправка

Условныеобозначения лучше изобразить в виде

значка или картинки.

Также необходимообозначить железнодорожный вокзал

(Stazione FFSS – Terme Euganee – MontegrottoTerme- Abano Terme), кладбище, парковки (какна отсканированной карте). Также

необходимо обозначить парки, кладбище,

парковки , городской бассейн

Пешеходнаядорожка к вилле Драги на карте Монтегротто

с маршрутом указана приблизительно,

надо будет ее скопировать с отсканированной

карты.

Если Вы сможете выполнить это задание,

то укажите, пожалуйста цену и сроки.С уважением,Елена