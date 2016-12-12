Илюстрация по фото

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка109 просмотров

Здравствуйте. Нужна ваша помощь в создании открытки по фото ( фотография на которой четыре человека (папа и три сына )). Эти четыре человека должны стоять якобы в центре Вселеной , то есть на планете котороя покрыта разными растениями ( потому что эта семья занимается бизнесом по фито-дизайну ). Позвоните мне, пожалуйста, , чтобы обсудить подробно и договорится , конечно же нужны также ваше видение и идеи . Спасибо :)

8 лет назад
guest_14815646473905
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать серию простых картинок

    $250

    Требуется нарисовать набор картинок для программы - редактора видео, изображающих эффекты переходов между кадрами.  Проще всего сделать это можно используя маски для данных переходов (архив с масками прикреплен) Основные требования: ...

    Иллюстрации и Рисунки30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рисунок

    Нужны две однотипные картинки на социальную тему гуманности и ответственности. 1."нефть качаем - собак убиваем" с призывом перестать заправляться у живодеров 2. "Нефть качаем - собак убиваем" с требованием к компании ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Роспись стен

    объект в Рязани, который необходимо доделать. Работы примерно дня на 4, цена вопроса 8-10 тысяч.  На фото эскиз. Нарисована половина работы, которую нужно доделать. Необходимо выровнять фон, набить контуры, и раскрасить без особой детализации (ее ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад