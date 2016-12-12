Илюстрация по фото

Здравствуйте. Нужна ваша помощь в создании открытки по фото ( фотография на которой четыре человека (папа и три сына )). Эти четыре человека должны стоять якобы в центре Вселеной , то есть на планете котороя покрыта разными растениями ( потому что эта семья занимается бизнесом по фито-дизайну ). Позвоните мне, пожалуйста, , чтобы обсудить подробно и договорится , конечно же нужны также ваше видение и идеи . Спасибо :)