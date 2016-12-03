Annahal

Анна Annahal

 
30 летУкраина/Тернополь
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Привет! Меня зовут Анна Галиш. Я художник и иллюстратор. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной по любым вопросам или запросам.
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_15118233287607
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Раскрасить иллюстрации (5 штук).
Благодарю за сотрудничество и рекомендую Анну как ответственного исполнителя (каких немного).
Хороший заказчик! Было приятно поработать!
Ответный отзыв
imedvedev
Иван 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Векторные иллюстрации
Отлично! Большое спасибо за работу! Я доволен!
Хорошо поставленное тз, оплата в срок и было приятно поработать!
Ответный отзыв
sintezis
Инна 
51 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
4 отзыва(-1)
$20
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать иллюстрации
Замечательно отработали все иллюстрации. Анна старательна, предлагает свои идеи, если что то не понятно спрашивает, Постоянно можно было увидеть промежуточный вариант. Я очень довольна и обязательно рекомендую, не пожалеете! Анна, спасибо большое! Вы умничка.
Инна хороший и ответственный заказчик. Я рекомендую :)
Ответный отзыв
dankey
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать красивую картинку для теста для программистов
Анна - замечательный талантливый художник! Возможно, даже великий в будущем - тогда не упустите свою возможность поработать с великим художником на его рассвете, потом такая возможность будет доступна не каждому :)
Хорошо поставлена задача и коммуникабельный заказчик. Было приятно поработать :)
Ответный отзыв
PennywiseLB
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Перерисовка изображения
Задача выполнена замечательно!
Ответственный и приятный заказчик. Было приятно поработать
Ответный отзыв