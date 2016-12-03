Привет! Меня зовут Анна Галиш. Я художник и иллюстратор. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной по любым вопросам или запросам.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Благодарю за сотрудничество и рекомендую Анну как ответственного исполнителя (каких немного).
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Было приятно поработать!
$5
10 баллов
6 лет назад
Отлично! Большое спасибо за работу! Я доволен!
Ответный отзыв
Хорошо поставленное тз, оплата в срок и было приятно поработать!
$20
10 баллов
7 лет назад
Замечательно отработали все иллюстрации. Анна старательна, предлагает свои идеи, если что то не понятно спрашивает, Постоянно можно было увидеть промежуточный вариант. Я очень довольна и обязательно рекомендую, не пожалеете! Анна, спасибо большое! Вы умничка.
Ответный отзыв
Инна хороший и ответственный заказчик. Я рекомендую :)
$20
10 баллов
7 лет назад
Анна - замечательный талантливый художник! Возможно, даже великий в будущем - тогда не упустите свою возможность поработать с великим художником на его рассвете, потом такая возможность будет доступна не каждому :)
Ответный отзыв
Хорошо поставлена задача и коммуникабельный заказчик. Было приятно поработать :)
$10
10 баллов
7 лет назад
Задача выполнена замечательно!
Ответный отзыв
Ответственный и приятный заказчик. Было приятно поработать