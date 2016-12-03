Замечательно отработали все иллюстрации. Анна старательна, предлагает свои идеи, если что то не понятно спрашивает, Постоянно можно было увидеть промежуточный вариант. Я очень довольна и обязательно рекомендую, не пожалеете! Анна, спасибо большое! Вы умничка.