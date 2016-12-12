Иллюстрации для игры в стиле минимализма.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок109 просмотров

Доброе время суток. Хотела бы узнать сроки и стоимость Вашей работы. Задание прилагаю в word документе. Заранее благодарна.

8 лет назад
guest_14815563795564
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать серию простых картинок

    $250

    Требуется нарисовать набор картинок для программы - редактора видео, изображающих эффекты переходов между кадрами.  Проще всего сделать это можно используя маски для данных переходов (архив с масками прикреплен) Основные требования: ...

    Иллюстрации и Рисунки30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рисунок

    Нужны две однотипные картинки на социальную тему гуманности и ответственности. 1."нефть качаем - собак убиваем" с призывом перестать заправляться у живодеров 2. "Нефть качаем - собак убиваем" с требованием к компании ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Роспись стен

    объект в Рязани, который необходимо доделать. Работы примерно дня на 4, цена вопроса 8-10 тысяч.  На фото эскиз. Нарисована половина работы, которую нужно доделать. Необходимо выровнять фон, набить контуры, и раскрасить без особой детализации (ее ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать картинку

    Нужны две однотипные картинки на социальную тему гуманности и ответственности. 1."нефть качаем - собак убиваем" с призывом перестать заправляться у живодеров 2. "Нефть качаем - собак убиваем" с требованием к компании ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад