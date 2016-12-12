Необходимо нарисовать иллюстрацию размещения объектов инфраструктуры и достопримечательностей на карте в схематичном виде, по аналогии с размещенным на сайте skiutah .com
Иллюстрации для игры в стиле минимализма.
Доброе время суток. Хотела бы узнать сроки и стоимость Вашей работы. Задание прилагаю в word документе. Заранее благодарна.
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