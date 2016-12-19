Отрисовать девочку по фотографиям,в стиле мульт.персонажа Тима Бертона

В векторном формате (*.ai) для печати на футболке черного цвета.

Девочка в белых наушниках, в красивой толстовке/кофте, держит перед собой смартфон, смотрит прямо на Вас и как бы спрашивает "Что?" ("What?").

По стилистике - прикрепил пару примеров. Если что-то лучшее предложите, но в стиле Тима Бертона - только за.

Фотографии девочки - вышлю исполнителю.

От Вас:

1. Похожие примеры;

2. Цена и сроки.