Нужно сделать инфографику о прошедшем мероприятии

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок133 просмотра

Приветствую.

Нужно сделать инфографику о мероприятии. 

С такими разделами:

Сколько людей посетило:

Сколько спикеров выступило

Какие подарки были разыграны

Сколько всего длилось мероприятие.

Ваши работы и предложения на подобии чего можно сделать красивую инфографику.

8 лет назад
FrostRock
Антон 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать картинку

    Нарисовать картинку и подогнать под размер изображения 2560*1440, до 4МБ. Примерная цветовая гамма в файлах к заданию. Преобладать должны оттенки синего цвета, а также коричневый и белый.

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать картинку 3Д карты

    Есть материалы - фото с которых нужно нарисовать 3д карту, которая в будущем станет интерактивной. Пример того что хотелось бы видеть вот: http://dunes-gold.ru/images/map_new.jpg Во вложении одна из фотографий территории которую ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать иллюстрации

    Нужно нарисовать иллюстрации на лендинг по примеру в файлах. Они могут быть разные по инструменту - карандаш, акварель или еще что то. Главное, чтобы они были в таких примерах и со своей индивидуальностью. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Иллюстрации к лендингу

    Нужно сделать 2 иллюстрации к лендингу  www.invisintezis.ru Лендинг будет рассказывать о том, что люди занимаются анимированным рисованным видео, иллюстрациями. Нужно со стороны посмотреть на лендинг и нарисовать 2 фоновых рисунка на центральную (вместо ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание картинок для рекламы в яндекс директ

    нужно создать несколько креативных цепляющих картинок для размещения вместе с объявлениями в яндекс директ. Тематика - юридическая (регистрация товарных знаков и т.п.) присылайте примеры ваших работ, цены и сроки

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад