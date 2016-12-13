Нарисовать картинку

Приветствую

Нужно для лендинговой страницы нарисовать одну картинку - вот здесь скриншот и расположение картинки (для оценки цветовой гаммы)

http://d.pr/i/KwQ8

пропорции картинки должны быть как у этой картинки

https://nodo.s3.amazonaws.com/assets/images/graphics/full-browser.png

Теперь о том, что на ней должно быть изображено:

на картинку, на белом фоне, нужно запихнуть девушку из верхней части этой картинки

http://d.pr/i/RQNA

а так же справа сверху 2 разворота "руководства" по упражнениям.

Страницу руководства нужно нарисовать самим, составил из 2х имеющихся частей -

1) добавив туда заголовок с текстом

The Ultimate Full Body

Training Workout

2) и под заголовком часть упражнений, которые нужно взять отсюда

http://d.pr/i/tbgn

http://d.pr/i/FaLs

выглядеть должно как тут

https://images.clickfunnels.com/a7/d53580263c11e69fcc1ba84a65daf1/lander-image.png

Всё. Нужна вот такая вот картинка, с девушкой и двумя разворотами руководства.

нужно на вчера )

пишите Ваш скайп