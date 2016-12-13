Добрый день! Ищется опытный исполнитель для разработки рамки для печати на стекле. Задача: Разработать рисунок-рамку по периметру столешницы, а также рисунок "салфетку" под столовые зоны. Тема - греческий орнамент. 1. Рисунок должен ...
Нарисовать мултяшную карту территории
Есть материалы - фото с которых нужно нарисовать 3д карту,
которая в будущем станет интерактивной.
Пример того что хотелось бы видеть вот:
http://dunes-gold.ru/images/map_new.jpg
Во вложении одна из фотографий территории которую необходимо нарисовать.
Заказчик такой что лучше будет сразу сделать пару тестовых вариантов, чтобы выбрать в каком направлении двигаться.
Предлагайте ваши бюджеты и сроки.
Предпочтение людям из Украины.
Заявки фрилансеров
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