Нарисовать мултяшную карту территории

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Закрыт7 заявок263 просмотра

Есть материалы - фото с которых нужно нарисовать 3д карту, 

которая в будущем станет интерактивной.

Пример того что хотелось бы видеть вот:

http://dunes-gold.ru/images/map_new.jpg

Во вложении одна из фотографий территории которую необходимо нарисовать.

Заказчик такой что лучше будет сразу сделать пару тестовых вариантов, чтобы выбрать в каком направлении двигаться.

Предлагайте ваши бюджеты и сроки.

Предпочтение людям из Украины.

8 лет назад
brandway
38 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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