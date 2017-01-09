Сохранить рисунки из корела в формат png24 без фона.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок219 просмотров

Календарь на год. На каждый день соотв рисунок. Нужно каждый рисунок сохранить как png24 без фона. Исходник в кореле.

8 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Everens
37 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Спасибо
Рекомендую. Было приятно поработать)

Заявки фрилансеров

Everens
37 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад