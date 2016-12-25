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Виктория
Everens
Everens
37 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
2 отзыва
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Петя
igor_nazarenko
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
36 отзывов
$8
10 баллов
8 лет назад
Сохранить рисунки из корела в формат png24 без фона.
Спасибо
Рекомендую. Было приятно поработать)
Ответный отзыв
Семён
s1magun
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
$80
9 баллов
8 лет назад
Сделать несколько рисунков стиль черно белый, по примерам
Рекомендую!
Было приятно поработать))))
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
2
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