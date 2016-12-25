Everens

Виктория Everens

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Сохранить рисунки из корела в формат png24 без фона.
Спасибо
Рекомендую. Было приятно поработать)
Ответный отзыв
s1magun
Семён 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
9 баллов
8 лет назад
Сделать несколько рисунков стиль черно белый, по примерам
Рекомендую!
Было приятно поработать))))
Ответный отзыв