Семейный портрет по фото (шарж)

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Закрыт12 заявок229 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Требуется сделать семейный портрет в технике шаржа, карикатуры по фото. Размер А1 или А2. Жду ваших предложений по цене и срокам.

8 лет назад
tat1989
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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