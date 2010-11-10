Резюме
Транскрибация (перевод аудио- и видеофайлов в текстовый формат):
- интервью;
- фокус-группы;
- семинары;
- круглые столы;
- судебные заседания;
- теле- и радиопередачи;
- надиктовки;
- монтажные листы.
Письменный перевод (немецкий, английский):
- юридическая тематика;
- общая тематика;
- религия;
- психология;
- экономика и финансы;
- бизнес;
- искусство.
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