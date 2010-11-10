tat1989

Татьяна tat1989

 
34 годаРоссия/Омск
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Резюме

Транскрибация (перевод аудио- и видеофайлов в текстовый формат):

- интервью;

- фокус-группы;

- семинары;

- круглые столы;

- судебные заседания;

- теле- и радиопередачи;

- надиктовки;

- монтажные листы.

Письменный перевод (немецкий, английский):

- юридическая тематика;

- общая тематика;

- религия;

- психология;

- экономика и финансы;

- бизнес;

- искусство.