Перерисовать герб

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки128 просмотров

Перерисовать герб, чисто отрисовать контуры, в векторе, прозрачный фон. нужно в 2 цветах, белый и черный.

8 лет назад
fitzz123
58 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Anechka_Sisoeva
Анна 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Anechka_Sisoeva
Анна 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад