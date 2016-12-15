Отрисовать в векторе 10 картинок

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Закрытнет заявок124 просмотра

есть 10 картинок с информацией.

Надо их нарисовать в CDR формате

пример во вложении

оплата яд

без предоплаты

срок?

цена?

8 лет назад
Eva_Golyb
Ева 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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