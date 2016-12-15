Приглашаем ответственного специалиста, способного рисовать в хорошем качестве интересные картинки для соцсетей и сайтов по тематикам; авто, строительство и близким направлениям. Примерные образцы: http://do.samarskie-roditeli.ru/media/storage/images/2015/10/1_5.jpg,https://www.colourbox.com/preview/2052002-highly-trained-mechanic.jpg, http://caricatura.ru/parad/nasyranbekov/pic/1717.jpg и т.д. Приветствуется креатив и здоровый юмор. Еженедельно требуется ...
Отрисовать в векторе 10 картинок
есть 10 картинок с информацией.
Надо их нарисовать в CDR формате
пример во вложении
оплата яд
без предоплаты
срок?
цена?
Заявки фрилансеров
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