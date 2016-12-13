Портрет в стиле поп-арт

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт23 заявки334 просмотра

Сделать портрет человека в стиле поп-арт. Фотографию человека скину. Портрет должен быть в таком же стиле, как на файлах.

8 лет назад
guest_14819286847553
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров