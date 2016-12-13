Ищу иллюстратора - художника.

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Добрый день. Ищу иллюстратора - художника, необходимо нарисовать 5-6 новогодних рисунков для дальнейшего нанесения их на чехлы (для iPhone). Дополнительную идею рисунков обсудим (Viber, what's app, Telegram). 

8 лет назад
a_katrich
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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