Необходимо рисовать картинки для сайтов и соцсетей

Приглашаем ответственного специалиста, способного рисовать в хорошем качестве интересные картинки для соцсетей и сайтов по тематикам; авто, строительство и близким направлениям. Примерные образцы: http://do.samarskie-roditeli.ru/media/storage/images/2015/10/1_5.jpg,https://www.colourbox.com/preview/2052002-highly-trained-mechanic.jpg, http://caricatura.ru/parad/nasyranbekov/pic/1717.jpg и т.д.

Приветствуется креатив и здоровый юмор.

Еженедельно требуется 2-5 картинок.

Прошу в ответе обязательно указать цену и срок исполнения 1 картинки (баннера), а также по возможности примеры работ.

Перспективы сотрудничества по другим проектам.

Оплата строго по факту.

Приступить к работе желательно сегодня.

Всем спасибо заранее!