Нарисовать киноафишу-поздравление с НГ

Делая заказ у Эльмира, вы точно можете рассчитывать на ответственность, скорость и безупречное качество и ко всему этому можно смело добавить крутой креатив. Сложно поверить, но все это сочетается в одном человеке, что не характерно для мира дизайна) Очень советую!