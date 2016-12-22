Нарисовать киноафишу-поздравление с НГ

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Завершен6 заявок186 просмотров

Необходимо будет изобразить друзей на этом плакате, поэтому нужны люди, которые умеют рисовать лица с фото.

Сроки - до 21.12 макс.

8 лет назад
WSPItaly
Роман 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад
$50
1 день
Делая заказ у Эльмира, вы точно можете рассчитывать на ответственность, скорость и безупречное качество и ко всему этому можно смело добавить крутой креатив. Сложно поверить, но все это сочетается в одном человеке, что не характерно для мира дизайна) Очень советую!
Большое спасибо Роману за интересный и совсем не скучный проект, четко составленное т.з постоянная информационная поддержка и оплата без задержек. Отличного заказчик, очень ответственный, прекрасно понимающий цели и задачи своих проектов.

Заявки фрилансеров

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад