Нарисовать Принт для футболки

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок169 просмотров

Необходимо сделать рисунок - принт для футболки с изображением медвежонка - талисмана баскетбольного клуба. Стиль - что-то наподобие Олимпийского Мишки. Фото медвежонка прилагается. Медвежонок должен быть изображен в полный рост, в синей форме. 

8 лет назад
guest_1482137867275
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$16
1 день
Очень понравилось качество работы, оперативность и коммуникация!
Прекрасный заказчик! Все четко, понятно, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад