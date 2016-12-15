Разработка обложки альбома "Смещение оси"

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок486 просмотров

Требуется разработать обложку музыкального альбома "Смещение оси". Нужно что-то абстрактное, геометрическое, минималистичное. C музыкой группы можно ознакомиться по ссылке: https://soundcloud.com/thefeedbackband.

8 лет назад
andreisenkevich
Андрей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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