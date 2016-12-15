Разработка обложки альбома "Смещение оси"

Ищем художника по фонам (Ps) для мультфильма. Стиль как в мультфильме "Dofus" (https://www.youtube.com/watch?v=-CzN__IBjRc&list=PLcSUwRtLAK2grNqKee5YGkSLnLBFLqKlM). Напишите пожалуйста цену за один стандартный фончик (1920 х 1080), время на отрисовку, и примеры нарисованных вами фончиков в похожем стиле.