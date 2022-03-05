Необходимо создать несколько рисунков по готовым концептам, для типографии. 7 рисунков всего, исходники в векторе. Для принтов на футболки. Лотосы, мандалы
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- Принт на футболкуИллюстрации и Рисунки19 заявокОткрыт4 дня назад
Необходимо сделать макет принта на футболку с нуля. Стиль американского хиппи, серфинг, океан. Примеры в фото. Просьба в откликах присылать примеры аналогичных работ.Принт на футболкуДизайн продукции1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Нужно сделать сочные цветные коллажи для печати на футболках. Также отдельно рассмотрю иллюстрации на графических планшетах. Тематика: украинские патриотические картинки. Как современный стиль, так и с историческими элементами. Первые картинки будут в форме карты Украины (шаблон карты есть ...Принт на футболкуИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуются принты для футболок, в формате вектора, для шелкографии стилистика принтов дарк фентези, плакатный формат, реализмПринт на футболкуДизайн продукции5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Отрисовать дизайн для футболок для дальнейшей печати (примеры в прикреплённых фото), впервые запускаю такое, хотелось бы узнать цену за один дизайн.Принт на футболкуДизайн продукции21 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо поработать с фото девушки, возможно придумать какие-то эффекты, надписи, выглядеть должно современно и носибельно. Расположение принта может быть на груди либо спине. Примеры предположительного результата прикреплены и исходникиПринт на футболкуИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрытгод назад
3 принта для футболки в стиле японии 90хПринт на футболкуИллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрытгод назад
помочь придумать принт на футболку на определенную тематикуПринты для одеждыПринт на футболку3D-графика10 заявокЗакрыт2 года назад
Дизайн принта для мужской и женской футболки, на патриотическую тематику 🇺🇦Принт на футболкуИллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт2 года назад
Коллеги, Добрый день! Требуется сделать дизайн принтов спортивного события: - худди - мужская футболка - детская футболка Сроки сегодняПринт на футболкуДизайн сайтов7 заявокЗакрыт2 года назад
Заказываю принт на футболки. Поставщик попросил прислать шрифт и фон в Ai файле. Я заказываю у них не в первый раз, но мой старый помощник в этом перестал работать. Нужен новый. Есть файлы с предыдущего ...Принт на футболкуШрифты1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо сделать и отрисовать принт для футболки. Логотипы есть.Принт на футболкуЗавершен2 года назад
- $15
Байка на молнии, поэтому рисунок будет на одной стороне. Что хотелось бы увидеть Логотип (предоставлю) Далее надпись в стиле леттеринга - даже героям нужна поддержка В трех купленных исходниках, нужно заменить часть текстаПринт на футболкуЗавершен2 года назад
Разработать принты для футболки, чашки, шоппера есть черновые эскизы Нужно 4 макета: Две однотипных футболки (меняется только одна картинка) Принт на шоппере: надпись Принт для чашки: тоже надпись Есть черновые макеты Все принты двухцветные Ожидаю ориентировочную цену и срокиПринт на футболкуДизайн продукции17 заявокЗакрыт2 года назад
Сделать принт для футболки, просто картинку, не нужно изображать на футболке.Формат один из: ai, eps, svgНа картинке примерный дизайн. На ногтях сделать тату в виде логотипов криптовалют. 5 ногтей - 5 одинаковых логотипов. Логотипы - Bitcoin, Ethereum, Cardano, ...Принт на футболкуЗавершен2 года назад
Добрый день, я ищу дизайнера для создания футболок, худи. Я буду продавать их за рубежом, поэтому мне важно, чтобы изображения были оригинальными, обычно я буду посылать картинку и просить что-то изменить: текст, шрифт, расположение. Я ...Принт на футболкуИллюстрации и Рисунки29 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно разработать дизайн принта на футболку. Пример работ указан ниже.Принт на футболкуДизайн сайтов9 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать дизайн на космическую тему для принта на футболку! Для подробной информации напишите мне я покажу вам приимери!Принт на футболкуДизайн сайтов17 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Организация занимается онлайн обучением. Основной курс - тестирование ПО Текущий дизайн прикреплен. Готовится к печати тираж футболок и нужен освеженный дизайн. Текущий вариант показывает баги как в игре выстроенные буквой P как первая буква названия школы PASV На фронтальную сторону ...Принт на футболкуИллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт3 года назад
разработать принты (вектор(футболки/худи)/растр (чашки)) по темам см прикрепленный файл + залить на мокапы чашки/футболки/худи чашек - 11 видов / по 5-7 цветов каждая интересует цена: шт принт залить на мокапы 1 принтМокапПринт на футболкуИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт3 года назад