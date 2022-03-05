Заказать принт на футболку

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  • Дизайн принта на футболку

    Необходимо сделать макет принта на футболку с нуля. Стиль американского хиппи, серфинг, океан. Примеры в фото. Просьба в откликах присылать примеры аналогичных работ.

    Принт на футболку
    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Коллаж, Иллюстрация для принта на футболки

    Нужно сделать сочные цветные коллажи для печати на футболках. Также отдельно рассмотрю иллюстрации на графических планшетах. Тематика: украинские патриотические картинки. Как современный стиль, так и с историческими элементами. Первые картинки будут в форме карты Украины (шаблон карты есть ...

    Принт на футболку
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Принт для футболки

    Требуются принты для футболок, в формате вектора, для шелкографии стилистика принтов дарк фентези, плакатный формат, реализм

    Принт на футболку
    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Дизайн принта для футболки

    Отрисовать дизайн для футболок для дальнейшей печати (примеры в прикреплённых фото), впервые запускаю такое, хотелось бы узнать цену за один дизайн.

    Принт на футболку
    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн принта для футболки

    Необходимо поработать с фото девушки, возможно придумать какие-то эффекты, надписи, выглядеть должно современно и носибельно. Расположение принта может быть на груди либо спине. Примеры предположительного результата прикреплены и исходники

    Принт на футболку
    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Шрифт и фон в Ai

    Заказываю принт на футболки. Поставщик попросил прислать шрифт и фон в Ai файле. Я заказываю у них не в первый раз, но мой старый помощник в этом перестал работать. Нужен новый. Есть файлы с предыдущего ...

    Принт на футболку
    Шрифты1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Отрисовать принт для футболки и байки

    $15

    Байка на молнии, поэтому рисунок будет на одной стороне. Что хотелось бы увидеть Логотип (предоставлю) Далее надпись в стиле леттеринга -  даже героям нужна поддержка В трех купленных исходниках, нужно заменить часть текста

    Принт на футболку
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработать принты для футболок есть черновые эскизы

    Разработать принты для футболки, чашки, шоппера есть черновые эскизы Нужно 4 макета: Две однотипных футболки (меняется только одна картинка) Принт на шоппере: надпись Принт для чашки: тоже надпись Есть черновые макеты Все принты двухцветные Ожидаю ориентировочную цену и сроки

    Принт на футболку
    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать иллюстрацию

    Сделать принт для футболки, просто картинку, не нужно изображать на футболке.Формат один из: ai, eps, svgНа картинке примерный дизайн. На ногтях сделать тату в виде логотипов криптовалют. 5 ногтей - 5 одинаковых логотипов. Логотипы - Bitcoin, Ethereum, Cardano, ...

    Принт на футболку
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создать 10 рисунков для принта на футболки

    Добрый день, я ищу дизайнера для создания футболок, худи. Я буду продавать их за рубежом, поэтому мне важно, чтобы изображения были оригинальными, обычно я буду посылать картинку и просить что-то изменить: текст, шрифт, расположение. Я ...

    Принт на футболку
    Иллюстрации и Рисунки29 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн для футболки

    Нужно сделать дизайн на космическую тему для принта на футболку!  Для подробной информации напишите мне я покажу вам приимери!

    Принт на футболку
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн принта на футболки

    $50

    Организация занимается онлайн обучением. Основной курс - тестирование ПО Текущий дизайн прикреплен. Готовится к печати тираж футболок и нужен освеженный дизайн. Текущий вариант показывает баги как в игре выстроенные буквой P как первая буква названия школы PASV  На фронтальную сторону ...

    Принт на футболку
    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайны принтов на чашки/футболки

    разработать принты (вектор(футболки/худи)/растр (чашки)) по темам см прикрепленный файл + залить на мокапы чашки/футболки/худи  чашек - 11 видов / по 5-7 цветов каждая интересует цена: шт принт  залить на мокапы 1 принт

    МокапПринт на футболку
    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    3 года назад