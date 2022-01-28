Заказываю принт на футболки. Поставщик попросил прислать шрифт и фон в Ai файле.

Я заказываю у них не в первый раз, но мой старый помощник в этом перестал работать. Нужен новый. Есть файлы с предыдущего заказа. Нужно просто сделать с теми же фонами и шрифтами, заменив фио